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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Лавров прибыл с рабочим визитом на Кубу

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом на Кубу, передает корреспондент "Интерфакса".

В РоссииЛавров 17-21 апреля посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и КубуЧитать подробнее

В Гаване запланированы переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с кубинским коллегой Бруно Родригесом.

Российский министр будет принят президентом республики Мигелем Диас-Канелем.

Куба станет финальным пунктом латиноамериканского турне Лаврова, стартовавшего в понедельник. Ранее он посетил Бразилию, Венесуэлу и Никарагуа.

Сергей Лавров МИД РФ Куба Россия
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