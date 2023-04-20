Лавров прибыл с рабочим визитом на Кубу
Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом на Кубу, передает корреспондент "Интерфакса".
В Гаване запланированы переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с кубинским коллегой Бруно Родригесом.
Российский министр будет принят президентом республики Мигелем Диас-Канелем.
Куба станет финальным пунктом латиноамериканского турне Лаврова, стартовавшего в понедельник. Ранее он посетил Бразилию, Венесуэлу и Никарагуа.