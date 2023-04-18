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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

МИД РФ выразил протест в связи с заявлениями британского посла после приговора Кара-Мурзе

МИД РФ выразил протест в связи с заявлениями британского посла после приговора Кара-Мурзе
Оглашение приговора Кара-Мурзе в Москве
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Москва выразила решительный протест послу Великобритании Деборе Броннерт в связи с ее высказываниями после вынесения приговора оппозиционеру и журналисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом), сообщил МИД РФ.

"18 апреля в МИД России была вызвана посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт, которой был выражен решительный протест в связи с ее собственными недопустимыми высказываниями и провокационными заявлениями руководства британского внешнеполитического ведомства после вынесения Московским городским судом приговора гражданину РФ В.В.Кара-Мурзе по делу о госизмене и распространении фейков о российской армии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

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Послу Великобритании указано на то, что Москва расценивает призывы отменить вердикт российского суда как грубое вмешательство во внутренние дела страны. Также Броннерт заявлено, что ссылки Лондона на наличие у Кара-Мурзы британского подданства в российском правовом поле юридически ничтожны, сообщили на Смоленской площади.

17 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывания послов Британии, США и Канады, которые были сделаны после оглашения приговора Кара-Мурзе, являются вмешательством во внутренние дела России.

Обвинение и приговор

Накануне Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении фейков о действиях Вооруженных сил РФ. Также ему назначен штраф в размере 400 тыс. рублей и на семь лет запрещено заниматься журналистской деятельностью.

Кара-Мурза, гражданин России и подданный Великобритании, был отправлен под арест весной 2022 года по делу о распространении ложной информации о действиях ВС РФ на Украине. Летом ему предъявили обвинение в сотрудничестве с нежелательной в РФ организацией - фондом "Свободная Россия". В октябре следствие вменило оппозиционеру госизмену, как поясняла его защита, в связи с выступлениями за границей.

Кара-Мурза не признает вину ни по одному из обвинений и считает свое преследование политически мотивированным.

На оглашении приговора присутствовали дипломаты из более 20 стран. После заседания суда дипломаты из Британии, США и Канады осудили приговор и призвали к освобождению Кара-Мурзы.

МИД РФ Великобритания Владимир Кара-Мурза Дебора Броннерт
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