МИД РФ выразил протест в связи с заявлениями британского посла после приговора Кара-Мурзе

Оглашение приговора Кара-Мурзе в Москве Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Москва выразила решительный протест послу Великобритании Деборе Броннерт в связи с ее высказываниями после вынесения приговора оппозиционеру и журналисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом), сообщил МИД РФ.

"18 апреля в МИД России была вызвана посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт, которой был выражен решительный протест в связи с ее собственными недопустимыми высказываниями и провокационными заявлениями руководства британского внешнеполитического ведомства после вынесения Московским городским судом приговора гражданину РФ В.В.Кара-Мурзе по делу о госизмене и распространении фейков о российской армии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Послу Великобритании указано на то, что Москва расценивает призывы отменить вердикт российского суда как грубое вмешательство во внутренние дела страны. Также Броннерт заявлено, что ссылки Лондона на наличие у Кара-Мурзы британского подданства в российском правовом поле юридически ничтожны, сообщили на Смоленской площади.

17 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывания послов Британии, США и Канады, которые были сделаны после оглашения приговора Кара-Мурзе, являются вмешательством во внутренние дела России.

Обвинение и приговор

Накануне Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении фейков о действиях Вооруженных сил РФ. Также ему назначен штраф в размере 400 тыс. рублей и на семь лет запрещено заниматься журналистской деятельностью.

Кара-Мурза, гражданин России и подданный Великобритании, был отправлен под арест весной 2022 года по делу о распространении ложной информации о действиях ВС РФ на Украине. Летом ему предъявили обвинение в сотрудничестве с нежелательной в РФ организацией - фондом "Свободная Россия". В октябре следствие вменило оппозиционеру госизмену, как поясняла его защита, в связи с выступлениями за границей.

Кара-Мурза не признает вину ни по одному из обвинений и считает свое преследование политически мотивированным.

На оглашении приговора присутствовали дипломаты из более 20 стран. После заседания суда дипломаты из Британии, США и Канады осудили приговор и призвали к освобождению Кара-Мурзы.