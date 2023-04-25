В Судане возник дефицит продовольствия, воды и лекарств

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В Судане на фоне продолжающихся боевых действий возник острый дефицит продовольствия, воды, топлива и лекарств, цены на эти товары возросли многократно, передает канал "Аль-Джазира" со ссылкой на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

Особенной остро дефицит ощущается в Хартуме и прилегающих к нему областях. Наличные деньги в условиях боевых действий достать непросто. Ранее сообщалось, что банки закрылись, а банковские приложения работают со сбоями.

Сотни тысяч жителей Судана бегут в соседние страны от насилия. В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев заявили, что занимаются вопросами, связанными с беженцами. По их оценкам, из-за боестолкновений около 270 тысяч человек пересекут границы только с Чадом и Южным Суданом. При этом многие направятся в другие страны региона - в Египет, в Эритрею, в Эфиопию, в ЦАР, и в Ливию, но агентство ООН пока не готово дать оценку, о каком числе беженцев может идти речь.

"Аль-Джазира" привела оценки экспертов, которые считают, что после предыдущих конфликтов в Судане около 400 тысяч человек бежали в Чад.

Боестолкновения армии Судана с вооруженными Силами быстрого реагирования продолжаются с 15 апреля. Судя по сообщениям "Аль-Джазиры", достигнутая договоренность о прекращении огня на 72 часа с полуночи 25 апреля не соблюдается.