Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Трамп сильно увеличил отрыв от Десантиса и других возможных кандидатов от республиканцев

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп обгоняет со значительным отрывом всех возможных кандидатов президентской гонки от Республиканской партии, свидетельствуют результаты опроса Emerson College.

По его данным, кандидатуру Трампа поддерживают 62% опрошенных избирателей из числа сторонников республиканцев. Его ближайший оппонент - губернатор штата Флорида Рон Десантис, который пока официально не объявил о своем участии, получает 16%.

Отмечается, что рейтинг Трампа за месяц вырос на семь процентных пунктов.

Согласно опросу, третье место по популярности занимает бывший вице-президент США Майк Пенс с 7%, у бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли - 3%.

Опрос проводился 24-25 апреля. В нем приняли участие 445 человек, зарегистрированных как избиратели Республиканской партии.

Между тем, Трамп в четверг отправляется в Нью-Гэмпшир, где у него намечено первое публичное мероприятия в рамках предвыборной кампании с того момента, как нынешний президент США Джо Байден объявил о решении вновь баллотироваться в президенты.

Президентские выборы пройдут в США в 2024 году. До этого и демократам, и республиканцам предстоит выбрать, кто будет их кандидатом.

Трамп на данный момент является ведущим претендентом на пост кандидата в президенты от республиканцев. Свои заявки также подали Хейли, бывший губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон и предприниматель Вивек Рамасвами. Пенс и Десантис о планах баллотироваться в президенты пока не объявили.

Дональд Трамп Рон Десантис США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава TotalEnergies заявил, что эмбарго на российский СПГ не будет нейтральным для рынка

"Росатом" передал Турции ядерное топливо для АЭС "Аккую"

"Росатом" передал Турции ядерное топливо для АЭС "Аккую"

Путин и Эрдоган обсудили по телефону Украину и зерновую сделку

Путин и Эрдоган обсудили по телефону Украину и зерновую сделку

Brent подорожала до $77,94 за баррель

Министр здравоохранения Турции заявил, что здоровье у Эрдогана "в порядке"

Министр здравоохранения Турции заявил, что здоровье у Эрдогана "в порядке"
Военная операция на Украине

Удар российских военных не дал морской пехоте ВСУ выдвинуться в районы боевых действий

Деятельность национальной службы Радио "Свобода" прекращена решением суда в Киргизии

Генсек ОПЕК назвал целями картеля интересы рынка и инвестиции, а не повышение цен

Генсек ОПЕК назвал целями картеля интересы рынка и инвестиции, а не повышение цен

В Кремле заявили, что лидеры РФ и КНР не обсуждали возврат Украины к границам 1991 года

В Кремле заявили, что лидеры РФ и КНР не обсуждали возврат Украины к границам 1991 года

Близ польского города Быдгощ обнаружены фрагменты ракеты

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });