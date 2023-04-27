Трамп сильно увеличил отрыв от Десантиса и других возможных кандидатов от республиканцев

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп обгоняет со значительным отрывом всех возможных кандидатов президентской гонки от Республиканской партии, свидетельствуют результаты опроса Emerson College.

По его данным, кандидатуру Трампа поддерживают 62% опрошенных избирателей из числа сторонников республиканцев. Его ближайший оппонент - губернатор штата Флорида Рон Десантис, который пока официально не объявил о своем участии, получает 16%.

Отмечается, что рейтинг Трампа за месяц вырос на семь процентных пунктов.

Согласно опросу, третье место по популярности занимает бывший вице-президент США Майк Пенс с 7%, у бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли - 3%.

Опрос проводился 24-25 апреля. В нем приняли участие 445 человек, зарегистрированных как избиратели Республиканской партии.

Между тем, Трамп в четверг отправляется в Нью-Гэмпшир, где у него намечено первое публичное мероприятия в рамках предвыборной кампании с того момента, как нынешний президент США Джо Байден объявил о решении вновь баллотироваться в президенты.

Президентские выборы пройдут в США в 2024 году. До этого и демократам, и республиканцам предстоит выбрать, кто будет их кандидатом.

Трамп на данный момент является ведущим претендентом на пост кандидата в президенты от республиканцев. Свои заявки также подали Хейли, бывший губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон и предприниматель Вивек Рамасвами. Пенс и Десантис о планах баллотироваться в президенты пока не объявили.