Губернатор Флориды сможет участвовать в выборах президента США, не покидая свой пост

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Палате представителей Флориды приняли законопроект о выборах, который, в частности, дает возможность губернатору-республиканцу Рону Десантису принять участие в выборах президента, не покидая свой пост, сообщает в пятницу Associated Press.

Теперь этот документ направят на подпись Десантису.

Согласно действовавшему до сих пор закону, губернатору Флориды запрещалось баллотироваться в президенты или вице-президенты США, не уходя при этом в отставку.

Пока что губернатор Флориды официально не объявлял о намерении принять участие в республиканских праймериз, однако по данным СМИ США, он собирается сделать это в ближайшие недели. Согласно последним опросам, он является основным соперником экс-президента США Дональда Трампа среди потенциальных участников праймериз.