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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Военные США сообщили об аэростате, пролетевшем над Гавайскими островами

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Военные США наблюдают за аэростатом неизвестного происхождения, пролетевшим над Гавайскими островами, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

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"Американские военные следят за воздушным шаром неизвестного происхождения, который пролетел над территорией США. Неизвестен его тип и кому этот объект принадлежит", - сообщили телеканалу три американских чиновника.

По их словам, военные "отслеживают его с конца прошлой недели и пришли к выводу, что он не представляет угрозы для воздушных судов и национальной безопасности, не передает никаких сигналов".

"Шар пролетел над Гавайскими островами, но не над какими-либо чувствительными объектами", - уточнил один из чиновников, добавив, что шар "медленно движется в сторону Мексики".

Источники отмечают, что США "все еще могут сбить его, если он приблизится к земле".

При этом, по мнению официальных лиц, "власти США не считают, что воздушный шар принадлежит китайцам".

В феврале 2023 года в небе над США был обнаружен и сбит китайский аэростат, который в Вашингтоне назвали разведывательным. В МИД КНР заявили, что аэростат был гражданским объектом, который использовался в научных целях, главным образом метеорологических. Его появление в воздушном пространстве США в Пекине объяснили тем, что он сбился с курса.

Позже над территориями США и Канады произошли еще три аналогичных инцидента: ранее два объекта были уничтожены над Аляской и над Юконом. Накануне воздушную цель сбили над озером Гурон на границе США и Канады. Вашингтон и Оттава расследуют эти инциденты. Именно эти три аэростата, в отличие от первого, по мнению Вашингтона, вряд ли занимались сбором разведданных.

США Гавайские острова
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