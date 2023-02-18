Военные США не обнаружили обломков воздушных объектов, сбитых над Аляской и озером Гурон

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Североамериканское командование ПВО объявило о прекращении поисков остатков воздушных объектов, ранее сбитых над Аляской и озером Гурон.

В распространенном командованием заявлении говорится, что решение о прекращении поисков было приято после того, как США и Канада "провели системные поиски в каждом районе, используя различные возможности, включая снимки с воздуха, датчики, а также сканирование недр, но не обнаружили обломков".

Ранее сообщалось, что сбор остатков китайского аэростата, который был сбит у берегов Южной Каролины, также завершен, и анализ обломков на данный момент подтверждает выводы о том, что это был аэростат-шпион.

Это был первый из четырех летающих объектов, сбитых над США и Канадой. Китай признал, что аэростат принадлежал ему, однако заявил, что он представлял собой метеозонд, и объяснил его появление над территорией США форс-мажорными обстоятельствами. Пентагон в свою очередь квалифицировал его как разведывательный. После того, как аэростат был сбит, Пекин заявил официальный протест.

Сам факт обнаружения аэростата в воздушном пространстве США и его уничтожение вылилось в дипломатический скандал между двумя странами. Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил намеченный на начало февраля визит в Пекин, министр обороны КНР Вэй Фэнхэ отказался от беседы с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает на разговор с председателем КНР Си Цзиньпином и настроен продолжать взаимодействие с Пекином, несмотря на инцидент со сбитым китайским аэростатом. При этом он подчеркнул, что не собирается просить прощения у китайского руководства за сбитый аэростат.