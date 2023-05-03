Выход космонавтов в открытый космос запланирован на вечер среды

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, как ожидается, в среду вечером выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для переноса шлюзовой камеры с модуля "Рассвет" на модуль "Наука" с помощью европейского манипулятора ERA.

По данным "Роскосмоса", космонавты откроют выходной люк модуля "Поиск" в 23:05 по Москве. Расчетная продолжительность выхода составит 6 часов 22 минуты.

Главной целью выхода станет перенос шлюзовой камеры манипулятором ERA с модуля "Рассвет" и ее установка на модуле "Наука" российского сегмента МКС.

В ходе внекорабельной деятельности (ВКД-57) Прокопьев и Петелин сперва отсоединят кабели связи между шлюзовой камерой и модулем "Рассвет" и демонтируют защитную крышку с устройства фиксации на шлюзовую камеру.

После данных операций космонавты будут наблюдать за переносом шлюзовой камеры манипулятором ERA, которым будет управлять Андрей Федяев с борта МКС. Затем Прокопьев и Петелин подключат кабель между камерой и модулем "Наука".

Для Прокопьева данный выход станет пятым в космической карьере, для Петелина - третьим.

Предыдущий выход в открытый космос состоялся 19 апреля. Космонавты перенесли европейским манипулятором ERA радиационный теплообменник с модуля "Рассвет" на модуль "Наука".

Следующий выход в открытый космос планировался на 26 апреля, однако 24 апреля было объявлено о его переносе на начало мая для "более детальной проработки его задач". При этом в госкорпорации отметили, что подготовка к предстоящему выходу в открытый космос космонавтов проходит штатно.

Серию выходов в открытый космос весной-летом 2023 года для завершения интеграции модуля "Наука" в состав российского сегмента МКС "Роскосмос" анонсировал в конце марта.