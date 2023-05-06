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Карл III после коронации приветствовал собравшихся у Букингемского дворца подданных

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Король Великобритании Карл III с балкона Букингемского дворца в Лондоне в субботу приветствует после коронации многотысячную толпу подданных.

Вместе с королем на балкон вышли, в частности, королева-консорт Камилла, наследный принц Уильям и его семья.

Монарх и члены королевской семьи приветствовали собравшихся близ дворца людей. И посмотрели за воздушным парадом, организованным по случаю коронации.

Карл III является 40-м правящим монархом, коронованным в Вестминстерском аббатстве с 1066 года.

Коронация Карла III в Великобритании

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Букингемский дворец Карл III Великобритания
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