В Израиле вновь прошла массовая акция протеста против юридической реформы

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - До 180 тыс. израильтян вновь вышли на демонстрации по всему Израилю против планов правительства Биньямина Нетаньяху провести юридическую реформу, пишет в воскресенье Times of Israel.

"Мы не позволим правительству просто тянуть время, чтобы спасти себя", - заявил в ходе акции в городе Реховот лидер израильской оппозиции Яир Лапид.

Протестующие требуют, чтобы переговоры коалиционного правительства и оппозиции Израиля о реформе не затягивались. Организаторы состоявшихся протестов призвали оппозицию выйти из переговоров с правительством вокруг реформы, если решение не будет достигнуто в ближайшие дни.

Акции прошли поздним вечером в субботу в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах страны, несмотря на то, что Нетаньяху в марте согласился заморозить план по реализации реформы, пообещав провести переговоры с оппозицией и достичь компромисса. Однако, с тех пор подвижек не произошло, и противники реформы опасаются, что коалиция может тянуть время, отмечает издание.

Вызывающая недовольство сторонников израильской оппозиции реформа нацелена, в частности, на то, чтобы ограничить возможности Верховного суда по контролю над законодательной властью. В нынешнем своем виде проект предполагает, что правительство Израиля получить возможность контролировать ключевые назначения на должности в судебной системе страны. Также реформа ограничит полномочия юрисконсультов при правительстве.

Кроме того, реформа в случае одобрения даст возможность Кнессету простым большинством голосов отменять решения Верховного суда, ограничит возможности суда давать юридическую оценку законопроектам и действиям исполнительной власти.

Протесты против реформы в начале года проходили в Израиле каждую неделю или даже чаще до тех пор, пока Нетаньяху в конце марта не пообещал провести переговоры с оппозицией.