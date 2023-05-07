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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:49

Эрдоган заявил, что на митинг в Стамбуле в его поддержку пришли около 1,7 млн человек

Эрдоган заявил, что на митинг в Стамбуле в его поддержку пришли около 1,7 млн человек
Фото: Burak Kara/Getty Images

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Митинг в поддержку кандидатуры действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах главы государства, который прошел в воскресенье в Национальном парке Стамбула, посетили около 1,7 млн человек.

"Стамбул сегодня ликует. По официальным данным, в митинге приняли участие около 1 млн 700 тысяч человек", - сказал Эрдоган.

Президентские выборы в Турции пройдут 14 мая 2023 года.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган Стамбул
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