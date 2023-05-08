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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:49

Представитель Эрдогана обвинил страны Запада в поддержке продолжения конфликта на Украине

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Западные страны заинтересованы в продолжении боевых действий на Украине и не стремятся к урегулированию кризиса, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

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"В настоящее время международная конъюнктура больше на стороне войны, чем мира. Ведущие силы (Запада - ИФ) являются сторонниками ее продолжения", - сказал он в интервью телеканалу "Хабертюрк".

По словам чиновника, сторонами конфликта являются не Москва и Киев, а Россия и Запад, который не хочет мирного урегулирования, назвав это противостояние "новой холодной войной".

Калын отметил, что у Анкары есть предложение по преодолению кризиса, над реализацией которого она в настоящее время работает, добавив, что "есть перспективы".

Украина Турция Россия Ибрагим Калын
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