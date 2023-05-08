Досрочные выборы президента Узбекистана назначены на 9 июля

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В соответствии указом Шавката Мирзиеева, принятым в понедельник, досрочные выборы президента Узбекистана назначены на 9 июля.

"Согласно статьям 110 и 128 конституции Республики Узбекистан и статье 66 Избирательного кодекса Республики Узбекистан назначить досрочные выборы президента Республики Узбекистан на 9 июля 2023 года", - следует из документа, размещенного в телеграм-канале главы государства.

Мирзиеев на встрече в понедельник с главами палат Олий Мажлиса (парламента), политических партий, органов судебной и исполнительной власти заявил, что подписал указ о проведении досрочных выборов главы государства.