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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

В Эстонию в рамках учений перебрасываются десантники из стран - союзников по НАТО

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Почти 600 десантников из Польши, Великобритании и Чехии десантируются на аэродром Нурмси в Эстонии в рамках учений Swift Response 23, проводимых под руководством США.

"Во время учений пройдут различные воздушно-десантные операции, целью которых является, в первую очередь, быстрая переброска союзников, а затем отработка немедленного начала выполнения поставленных задач", - сообщил во вторник главный штаб Сил обороны Эстонии.

В ходе учений Swift Response 23 Силы обороны страны и союзники отрабатывают быструю переброску сил и техники союзников в Эстонию.

Со стороны Сил обороны Эстонии важно "всесторонне обеспечить прием союзников, а также координировать и организовывать различные воздушные и наземные операции", сказал командующий эстонским штабом учений "Swift Response 23" полковник Виктор Кальницкий.

В учениях в Эстонии принимают участие около 1,5 тыс. военнослужащих из Польши, США, Чехии, Великобритании, Латвии и Эстонии. Активная фаза учений завершится 14 мая.

"Swift Response 23" - международные учения европейских и американских войск проходят одновременно в Эстонии, Испании и Греции. Учения являются частью крупномасштабных американских учений Defender 23, а также связаны с польскими учениями Anakonda 23.

Кроме того, как сообщило в понедельник командование ВВС США в Европе, в Эстонию на авиабазу Эмари "для сдерживания агрессии в регионе Балтийского моря" Соединенные Штаты перебросили из Польши эскадрилью многоцелевых истребителей пятого поколения F-22 Raptor.

НАТО Эстония
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