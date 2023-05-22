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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Премьер Эстонии высказалась за активное оборонное сотрудничество с НАТО

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Опыт совместной работы с союзниками по НАТО поднимает уровень обороноспособности Эстонии, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас после инспекции учений "Весенний шторм 2023".

"Важно, чтобы союзники могли тренироваться вместе с нашими силами обороны в реальных условиях для защиты Эстонии. Ситуация с безопасностью в мире значительно ухудшилась за последние годы, но единство и опыт совместной работы с союзниками поднимают уровень обороноспособности Эстонии", - сказала она.

В учениях принимают участие сухопутные, авиационные и военно-морские части, задействованы созданный в прошлом году штаб Эстонской дивизии, 1-я и 2-я пехотные бригады, командование обеспечения, киберкомандование, а также другие подразделения сил обороны и территориальной обороны. На маневрах представлены также дислоцированная в Эстонии боевая группа НАТО, а также прибывшие для проведения учений военнослужащие союзных и партнерских стран. Всего в "Весеннем шторме 2023" принимают участие около 14 тысяч человек.

В рамках учений отрабатывается планирование и проведение военных операций, а взаимодействие между подразделениями вооруженных сил Эстонии и союзных государств.

Кая Каллас НАТО Эстония
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