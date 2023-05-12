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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Минобороны Армении сообщило о гибели военного из-за обстрелов со стороны Азербайджана

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Военнослужащий ВС Армении погиб, еще один получил ранение в результате обстрелов со стороны Азербайджана вечером в пятницу, сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

В оборонном ведомстве также сообщили, что по состоянию на 22:00 (местное время, 21:00 по Москве) снижение интенсивности огня в направлении населенных пунктов Сотк и Кут сохраняется, однако с 21:50 ВС Азербайджана начали обстрел из стрелкового оружия и минометов по армянским позициям в направлении населенного пункта Верин Шоржа.

Ситуация на востоке Армении обострилась утром 11 мая. Минобороны Армении сообщило тогда о минометном обстреле армянских позиций в направлении населенного пункта Сотк, а вечером - об артобстреле в направлении населенного пункта Норабак и минометном обстреле в направлении населенного пункта Верин Шоржа. В пятницу сообщалось об обстреле позиций в направлении Сотка с применением беспилотника и минометном обстреле в направлении населенного пункта Кут.

Все эти населенные пункты находятся в Гегаркуникской области на востоке Армении на расстоянии 10-20 км друг от друга и примерно в 20 км к востоку от озера Севан.

По последним данным, с армянской стороны есть один погибший и семеро раненых военнослужащих.

В районе обстрелов находится и Сотское золоторудное месторождение, которое эксплуатирует компания GeoProMining. Работа предприятия была приостановлена с 11 апреля из-за регулярных обстрелов. Месторождение ранее полностью располагалось на территории, подконтрольной Армении, но в результате конфликта в Нагорном Карабахе и принятого мирного соглашения оказалось разделено надвое, часть оказалась в Кельбаджарском районе Азербайджана.

Азербайджан Армения
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