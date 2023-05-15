"КазТрансОйл" продлил до 2034 г. договор о транзите в Китай 10 млн тонн нефти РФ в год

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - АО "КазТрансОйл" заключило с ПАО "НК "Роснефть" дополнительное соглашение к договору на предоставление услуг по транспортировке российской нефти через территорию Казахстана в Китай, сообщила пресс-служба "КазТрансОйл".

"Документ начнет действовать с даты вступления в силу изменений и дополнений в соглашение" между правительствами РФ и Казахстана о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Казахстана в КНР от 24 декабря 2013 года, говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, дополнительное соглашение к договору между АО "КазТрансОйл" и ПАО "НК "Роснефть" предусматривает пролонгацию договора до 1 января 2034 года, транспортировку 10 млн тонн российской нефти в год в Китай и сохранение действующего тарифа.

Как пояснили в компании, в настоящее время тариф АО "КазТрансОйл" на услугу по транспортировке 10 млн тонн российской нефти в год через территорию Казахстана в Китай по маршруту "Граница Российской Федерации - граница Республики Казахстан (Прииртышск) - Атасу (Республика Казахстан) - Алашанькоу (Китайская Народная Республика)" составляет $15 за 1 тонну без учета НДС, в том числе: на участке "граница Российской Федерации - граница Республики Казахстан (Прииртышск) - Атасу (Республика Казахстан), включая перевалку нефти на ГНПС "Атасу" - $4,23 за 1 тонну без учета НДС; на участке "Атасу (Республика Казахстан) - Алашанькоу (Китайская Народная Республика)" - $10,77 за 1 тонну без учета НДС.

В январе-апреле 2023 года АО "КазТрансОйл" осуществило транзит 3,2 млн тонн российской нефти в Китай.

АО "КазТрансОйл" - национальный оператор по магистральному нефтепроводу. Входит в группу АО НК "КазМунайГаз". Владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. км.

Магистральный нефтепровод "Атасу - Алашанькоу" является частью системы магистральных нефтепроводов "Казахстан - Китай" и принадлежит ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод", которое является совместным предприятием АО "КазТрансОйл" (50%) и China National Oil and Gas Exploration and Development Company Ltd. (50 %). Проектная мощность магистрального нефтепровода "Атасу - Алашанькоу" - 20 млн тонн нефти в год.