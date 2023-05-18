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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

Губернатор Флориды объявит о намерении баллотироваться в президенты на следующей неделе

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Флориды Рон Десантис в конце будущей недели официально объявит о выдвижении своей кандидатуры от Республиканской партии для участия в президентских выборах США в 2024 году, сообщает NewsNation со ссылкой на осведомленные источники.

По словам одного из собеседников телеканала, 24-25 мая в Майами состоится встреча доноров, на которой, предположительно, губернатор Флориды и объявит о своем намерении.

Как отмечают СМИ, в приглашении на мероприятие 25 мая говорится, что доноры будут привлечены к "работе". Источники уточняют, что это является очевидным намеком на сбор денег для Десантиса.

Politico подчеркивает, что губернатор Флориды не может легально получать или запрашивать взносы на президентскую кампанию, пока не подал заявку для участия.

Ранее сообщалось, что Десантис планировал заявить о намерении побороться за пост президента в конце мая в преддверии Дня поминовения (29 мая).

Десантис считается одним из основных соперников 45-го президента США Дональда Трампа.

Согласно недавнему исследованию компании Morning Consult Трамп сохраняет значительное лидерство на республиканских праймериз 2024 года.

"61% возможных избирателей на праймериз Республиканской партии поддерживают бывшего президента", - говорится в исследовании.

Десантис отстает от него на 43%.

Семь человек уже выдвинули свои кандидатуры от Республиканской партии. Среди них Трамп, экс-постпред США при ООН Никки Хейли, губернатор штата Арканзас Эйса Хатчинсон, бизнесмены Перри Джонсон, Вивек Рамасвами, Райан Бинкли и радиоведущий Ларри Элдер.

Рон Десантис США Флорида
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