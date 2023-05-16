Опрос показал, что у Трампа самые высокие шансы на победу в праймериз в 2024 г.

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Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Примерно 61% республиканцев поддержали бы кандидатуру экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих республиканских праймериз к президентским выборам 2024 года, сообщает во вторник The Hill со ссылкой на исследование компании Morning Consult.

"61% возможных избирателей на праймериз Республиканской партии поддерживают бывшего президента США Трампа", - приводит The Hill данные компании.

Издание отмечает, что Трамп на 43 процентных пункта опережает основного соперника Рона Десантиса, который еще официально не анонсировал участие в предвыборной гонке на пост президента.

На третьем месте находится Майк Пенс, бывший вице-президент в администрации Трампа, у него 6% голосов. Он также еще официально не выдвигал кандидатуру.

Трамп объявил о начале предвыборной кампании 15 ноября 2022 года. 60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.