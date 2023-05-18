В Армении сообщили о прекращении поставок продукции Ереванского коньячного завода в РФ

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Ереванский коньячный завод, которым владеет французская компания Pernod Ricard, прекратила экспорт продукции в Россию, заявил министр экономики Армении Ваан Керобян.

"Официальной информации я пока не получил, но, кажется, это уже официально, что Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию. Это проблема, которая отразится на закупках (винограда у местных фермеров - ИФ)", - сказал Керобян на заседании комиссии парламента Армении по экономическим вопросам в четверг.

Более 80% экспорта Ереванского коньячного завода приходилось на Россию.

Ранее сообщалось, что в конце апреля 2023 года французский концерн Pernod Ricard прекратил экспорт алкоголя в Россию. Компании потребуется несколько месяцев, чтобы прекратить продажи в РФ.

В портфеле компании, в том числе, виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, водка Absolut, текила Olmeca, ром Havana Club, шампанское Mumm и Perrier Jouet, коньяк Ararat.