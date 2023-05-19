Источник опроверг прекращение поставок продукции Ереванского коньячного завода в РФ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Ереванский коньячный завод (бренд "Арарат"), которым владеет французская компания Pernod Ricard (PR), не прекращал поставки своей продукции в Россию, заявил "Интерфаксу" источник на предприятии.

"Информация о приостановке экспорта армянского коньяка "Арарат" в Россию, не соответствует действительности. Ереванский коньячный завод продолжает работу в штатном режиме, выполняя во всех странах все свои обязательства перед всеми партнерами", - отметил собеседник агентства.

По его данным, сделанное ранее заявление Pernod Ricard о приостановлении бизнеса на территории РФ предполагает, что компания PR Rouss, которая является партнером "Арарата" в России, в ближайшие месяцы завершит свою деятельность.

"Ереванский коньячный завод остается привержен принципу обеспечения непрерывной доступности своей продукции для потребителя", - отметил источник.

Накануне министр экономики Армении Ваан Керобян заявил, что Ереванский коньячный завод прекратил экспорт продукции в Россию. "Официальной информации я пока не получил, но, кажется, это уже официально, что Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию. Это проблема, которая отразится на закупках (винограда у местных фермеров - ИФ)", - сказал он на заседании комиссии парламента.

Более 80% экспорта завода приходилось на Россию.