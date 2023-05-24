SpaceX отменила запуск спутника связи компании Arabsat из-за непогоды

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Запуск ракеты Falcon 9 с телекоммуникационным спутником BADR-8 арабского оператора Arabsat, планировавшийся в среду, перенесен из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск предполагалось осуществить в среду утром с 40-го стартового комплекса на базе американских космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Спутник предназначен для обеспечения связи в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Центральной Азии. Он также оснащен модулем TELEO компании Airbus для обеспечения оптической связи на гигабитных скоростях.

Масса спутника составляет 4,5 тонн.