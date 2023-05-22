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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Апелляционная палата утвердила результаты выборов главы Гагаузии

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Апелляционная палата города Комрат (административный центр Гагаузской автономии на юге Молдавии) утвердила результаты выборов главы Гагаузии, победу в которых одержала представитель партии "Шор" Евгения Гуцул.

Председатель ЦИК Гагаузии Яна Коваленко заявила, что "следует признать Гуцул избранным башканом (главой - ИФ), поскольку решение ЦИК не было обжаловано, и в ходе выборов не было установлено явных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов".

В первом туре за пост башкана боролись восемь кандидатов. Во втором туре выборов Гуцул набрала 52,34% голосов избирателей. За ее конкурента - независимого кандидата Григория Узуна, поддерживаемого Партией социалистов, проголосовали 47,64%.

Гуцул - единственный кандидат, которая баллотировалась от политической партии. Ее поддерживает партия "Шор", лидер которой Илан Шор был приговорен недавно Апелляционной палатой к 15 годам тюремного заключения за участие в банковском мошенничестве. С 2019 года он скрывается в Израиле.

В своем первом обращении после победы на выборах Гуцул высказалась за укрепление отношений региона с Россией. "Мы - партия пророссийская. Мы хотим дальше дружить с Российской Федерацией, дружить с другими странами. Мы не хотим никаких конфликтов", - сказала она.

Гуцул также заявила о намерении открыть представительство Гагаузской автономии в Москве и провести переговоры о разблокировании экспорта сельхозпродукции в Россию.

Молдавия Гагаузия
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