Власти Франции заявили о готовности к роли гаранта безопасности для Украины

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Франция обсуждает с партнерами возможные соглашения о гарантиях безопасности для Украины в перспективе будущих угроз для страны, заявил во вторник на брифинге представитель французского МИД.

"Франция готова согласовать с Украиной договоренности, направленные на предоставление гарантий безопасности, которые помогут ей защитить себя в долгосрочной перспективе и предотвратить возможные будущие агрессии", - сообщили во французском внешнеполитическом ведомстве.

По данным МИД, "Франция вместе со своими партнерами продолжает размышлять о том, как лучше всего поддерживать Украину в долгосрочной перспективе и во всех сферах".

The Wall Street Journal писала, что при том, что НАТО не рассматривает в настоящее время вопрос о приеме Украины в свои ряды, ведущие государства альянса обсуждают возможные гарантии безопасности для Киева, предусматривающие усиление обороноспособности страны и укрепление ее суверенитета.

Гарантами украинской безопасности могли бы выступить США, Великобритания, Германия и Франция, сообщало издание.