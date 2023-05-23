Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Власти Франции заявили о готовности к роли гаранта безопасности для Украины

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Франция обсуждает с партнерами возможные соглашения о гарантиях безопасности для Украины в перспективе будущих угроз для страны, заявил во вторник на брифинге представитель французского МИД.

"Франция готова согласовать с Украиной договоренности, направленные на предоставление гарантий безопасности, которые помогут ей защитить себя в долгосрочной перспективе и предотвратить возможные будущие агрессии", - сообщили во французском внешнеполитическом ведомстве.

По данным МИД, "Франция вместе со своими партнерами продолжает размышлять о том, как лучше всего поддерживать Украину в долгосрочной перспективе и во всех сферах".

The Wall Street Journal писала, что при том, что НАТО не рассматривает в настоящее время вопрос о приеме Украины в свои ряды, ведущие государства альянса обсуждают возможные гарантии безопасности для Киева, предусматривающие усиление обороноспособности страны и укрепление ее суверенитета.

Гарантами украинской безопасности могли бы выступить США, Великобритания, Германия и Франция, сообщало издание.

Франция Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пищепром Иркутской области получает сырье с перебоями на фоне загруженности Транссиба

Пищепром Иркутской области получает сырье с перебоями на фоне загруженности Транссиба

Brent подорожала до $76,13 за баррель

Brent подорожала до $76,13 за баррель

В Вашингтоне грузовик врезался в ограждение недалеко от Белого дома

Что случилось этой ночью: вторник, 23 мая

Байден и спикер Палаты представителей не достигли соглашения по госдолгу

Байден и спикер Палаты представителей не достигли соглашения по госдолгу
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });