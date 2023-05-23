Главы Минобороны стран ЕС не договорились по новому пакету военной помощи Украине

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Главы Минобороны стран Евросоюза не смогли прийти к согласию в вопросе выделения очередного транша военной помощи Украине, этот вопрос будет дальше обсуждаться на техническом уровне, заявил во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы считаем, что можно будет выделить еще 500 млн. Но мы все еще обсуждаем это, и я надеюсь, что на этой неделе мы сможем преодолеть препятствия для одобрения этой суммы... На сегодняшний день по этому вопросу нет единства", - заявил Боррель во время пресс-конференции.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерские власти не хотят поддерживать дальнейшие санкции Евросоюза против РФ. Он также сказал, что Будапешт будет блокировать выделение Украине очередного транша финансовой помощи ЕС в размере 500 млн евро в связи с действиями Киева.