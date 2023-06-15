Парламент Литвы дал "зеленый свет" ускорению синхронизации ЛЭП с Европой

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Литва сможет реализовать проект синхронизации электросетей с континентальной Европой примерно на полтора года раньше запланированного срока – в первой половине 2024 года, сообщает агентство BNS.

В четверг литовский Сейм принял поправки к закону о присоединении энергосистемы страны к европейским электрическим сетям для работы в синхронном режиме: за него проголосовали 128 депутатов, воздержавшихся не было.

Однако без Латвии и Эстонии, которые утверждают, что еще не готовы, проект не удастся реализовать раньше запланированного срока – конца 2025 года, отмечает агентство.

Исследование стабильности системы, проведенное Гданьским отделением Польского энергетического института, показало, что в рамках подготовки к более быстрой синхронизации электрических сетей стран Балтии с европейскими сетями система может безопасно работать в 2024 году по всем проанализированным сценариям, утверждает министерство энергетики Литвы.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис заявил, что Литва готова к синхронизации в 2024 году и будет добиваться этого "всеми силами".

По соглашению между лидерами стран Балтии и Еврокомиссией, подписанному в 2018 году, Литва, Латвия и Эстония должны к концу 2025 года синхронизироваться с сетями континентальной Европы.

Страны Балтии пока действуют в синхронном режиме в кольце БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия) и являются зависимыми от диспетчерской в Москве и российских электросетей.