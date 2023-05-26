В Великобританию прибыли еще два стратегических бомбардировщика ВВС США

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - На авиабазу Фэрфорд в Англии в четверг прибыла еще одна пара американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, сообщила новостная служба Gloucestershire Live.

Самолеты совершили трансатлантический перелет с авиабазы Дайс в штате Техас. Теперь в Британии находится уже четыре стратегических бомбардировщика B-1B Lancer.

Как сообщало Командование ВВС США в Европе, 23 мая на авиабазу Фэрфорд в Англии были переброшены первые два таких самолета "для обеспечения инициатив американского европейского командования и НАТО по сдерживанию".

Российские военные сообщили, что в четверг поднимали в воздух истребители для недопущения нарушения госграницы бомбардировщиками США в районе Балтийского моря.

"25 мая 2023 российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе Российской Федерации две воздушные цели. Для недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух были подняты истребители Су-35С и Су-27П", - сообщил Национальный центр управления обороной РФ.

"Экипаж российских истребителей классифицировал воздушные цели как два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США", - говорится в сообщении.

В центре заявили, что после удаления иностранных военных самолетов от границы российские истребители вернулись на аэродром базирования.

"Полет российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы РФ не допущено", - заявили в НЦУО.