Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:27

В Великобританию прибыли еще два стратегических бомбардировщика ВВС США

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - На авиабазу Фэрфорд в Англии в четверг прибыла еще одна пара американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, сообщила новостная служба Gloucestershire Live.

Самолеты совершили трансатлантический перелет с авиабазы Дайс в штате Техас. Теперь в Британии находится уже четыре стратегических бомбардировщика B-1B Lancer.

Как сообщало Командование ВВС США в Европе, 23 мая на авиабазу Фэрфорд в Англии были переброшены первые два таких самолета "для обеспечения инициатив американского европейского командования и НАТО по сдерживанию".

Российские военные сообщили, что в четверг поднимали в воздух истребители для недопущения нарушения госграницы бомбардировщиками США в районе Балтийского моря.

"25 мая 2023 российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе Российской Федерации две воздушные цели. Для недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух были подняты истребители Су-35С и Су-27П", - сообщил Национальный центр управления обороной РФ.

"Экипаж российских истребителей классифицировал воздушные цели как два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США", - говорится в сообщении.

В центре заявили, что после удаления иностранных военных самолетов от границы российские истребители вернулись на аэродром базирования.

"Полет российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы РФ не допущено", - заявили в НЦУО.

США Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новак сообщил, что Россия будет придерживаться предыдущих решений на встрече ОПЕК+ 4 июня

Новак сообщил, что Россия будет придерживаться предыдущих решений на встрече ОПЕК+ 4 июня

Путин заявил, что ситуация в Закавказье развивается в сторону урегулирования

Минфин США ввел санкции против россиянина из-за подозрения в связях с группой "Вагнер"

Командование США предупредило, что дефолт скажется на боеспособности армии

Командование США предупредило, что дефолт скажется на боеспособности армии

Что произошло за день: четверг, 25 мая

Еврокомиссия в 2023 году ожидает сокращения спроса на газ в ЕС на 60 млрд куб. м

Еврокомиссия в 2023 году ожидает сокращения спроса на газ в ЕС на 60 млрд куб. м

Лукашенко заявил о начале перемещения российского ядерного оружия в Белоруссию

"Газпром" опроверг данные турецких СМИ о возможности управления газовой отраслью страны

"Газпром" опроверг данные турецких СМИ о возможности управления газовой отраслью страны

Экс-зампред Европарламента Кайли освобождена из-под домашнего ареста

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Алиев увидел перспективы выхода на мирный договор с Арменией

Алиев увидел перспективы выхода на мирный договор с Арменией
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });