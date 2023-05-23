Дума предложила кабмину запретить проезд польских автомобильных перевозчиков по России

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Госдума во вторник проголосовала за обращение к правительству России с просьбой исключить возможность "выполнения перевозок польскими автомобильными перевозчиками по территории РФ".

При этом предлагается допустить "перемещение польских транспортных средств от государственной границы РФ до ближайших таможенных терминалов в целях совершения перецепки прицепов или полуприцепов либо перегрузки товаров на транспорт российских перевозчиков", говорится в документе.

Кроме того, депутаты предлагают правительству РФ исключить возможность заправлять автомобили польских перевозчиков топливом по российским ценам, установив для них стоимость топлива на уровне цен Европейского союза,

Как отмечается в обращении Госдумы, соответствующие изменения можно было бы внести в постановление правительства РФ от 30 сентября 2022 года № 1728 "О мерах по реализации указа президента РФ от 29 сентября 2022 года № 681 "О некоторых вопросах осуществления международных автомобильных перевозок грузов".

Обращение подготовлено в связи с антироссийской политикой польских властей, указывается в документе.

Так, депутаты упоминают, что "польскими властями в нарушение норм дипломатических отношений 29 апреля 2023 года осуществлен захват здания школы при посольстве РФ в городе Варшаве".

Депутаты Госдумы "настаивают на ответных мерах в отношении Республики Польша, зеркальных решению органов Европейского союза в рамках так называемого пятого пакета санкций о запрещении с 9 апреля 2022 года российским и белорусским автомобильным транспортным компаниям выполнять перевозки по территориям стран Европейского союза", указывается в обращении.

Рассмотреть вопрос о запрете проезда польских грузовых фур по территории России ранее предложил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Правильно будет запретить Польше наживаться на России сегодня: прекратить проезд польских фур по территории нашей страны. Пусть перегружают товары на российские грузовики. Зарабатывать на транспортировке будут наши граждане", - написал Володин в своем телеграм-канале.

Кроме того, на заседании Госдумы Володин призвал также потребовать "от парламента Польши, если они хотят строить отношения с Российской Федерацией, пусть начинают с восстановления памятников освободителям, освободителям Польши, нашим дедам и прадедам, начинают с признания исторических фактов, которые не вызывают ни у кого сомнения, и только после этого садятся за стол переговоров".

По его мнению, "многое можно простить, кроме такого хамского поведения в отношении наших прадедов, наших солдат и офицеров". "Мы, коллеги, не должны с вами спускать это никому с рук", - сказал спикер Госдумы.