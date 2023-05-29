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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Мировые лидеры поздравили Эрдогана с победой на выборах в Турции

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, президенты Франции Эммануэль Макрон и Израиля Ицхак Герцог, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО поздравили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием.

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"Я поздравляю Реджепа Тайипа Эрдогана с его переизбранием. Отношения между ЕС и Турцией имеют стратегическое значение", - говорится в заявлении Борреля.

"ЕС стратегически заинтересован в продолжении сотрудничества и взаимовыгодных отношений с Турцией и всем ее народом, а также в стабильной и безопасной обстановке в Восточном Средиземноморье", - отметил Боррель.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также присоединилась к поздравлениям.

"Я с нетерпением жду продолжения построения отношений между ЕС и Турцией. Как для ЕС, так и для Турции стратегически важно работать над развитием этих отношений на благо нашего народа", - написала она в социальных сетях.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании заявил, что ждет продолжения сотрудничества с Турцией начиная с вопросов "расширения торговли и заканчивая борьбой с угрозами безопасности (...)".

Президент Франции поздравил Эрдогана, заявив, что Франции и Турции предстоит "вместе столкнуться с огромными вызовами".

Тем временем президент Израиля выразил надежду на продолжение совместной работы "по укреплению и расширению добрых связей между Турцией и Израилем".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг написал в соцсетях: "Поздравляю президента Эрдогана с переизбранием. Я с нетерпением жду продолжения нашей совместной работы и подготовки к саммиту НАТО в июле".

В воскресенье вечером в ЦИК Турции подтвердили, что Эрдоган победил во втором туре президентских выборов.

Глава ЦИК Ахмет Инер объявил, что, согласно данным после обработки 99,75% бюллетеней, Эрдоган получает 52,1% голосов, и, таким образом, он переизбран на новый срок.

Его оппонент, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал 47,9%.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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