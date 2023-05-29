Пашинян заподозрил Алиева в отказе от договоренностей о территориальной целостности

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Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что сделанное накануне заявление президента Азербайджана может рассматриваться как отказ от достигнутых в Брюсселе договоренностей.

"В Брюсселе Армения и Азербайджан договорились взаимно признать территориальную целостность друг друга в 29 800 кв км и 86 600 кв км, соответственно. Должен сказать, что, по крайней мере, не понятны в этом смысле сделанные вчера президентом Азербайджана заявления. Считаю, что и Азербайджан, и международные партнеры должны прояснить, означает ли это отказ от брюссельских договоренностей", - сказал Пашинян в парламенте.

По его словам, "текст, который вчера прозвучал, очень близок к этому (отказу от договоренностей - ИФ)".

"Но я не хочу делать комментарии. Считаю, что есть необходимость в дополнительных уточнениях, чтобы запланировать наши дальнейшие действия", - сказал Пашинян.

В минувшее воскресенье президент Азербайджана заявил, что делимитация армяно-азербайджанской границы должна проводиться на условиях Баку.

"Делимитация границ должна быть на наших условиях, то есть на справедливых условиях. Мирное соглашение должно основываться на международных нормах, должна быть открыта дорога в Нахичевань. Из Карабаха должны быть выведены все представители Вооруженных сил Армении. Это наши условия", - сказал Алиев.

Алиев добавил: "Между Азербайджаном и Арменией должно быть подписано мирное соглашение на основе принципа территориальной целостности".