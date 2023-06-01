В Кишиневе началась встреча Пашиняна и Алиева

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Кишиневе в четверг началась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщили "Интерфаксу" в армянском правительстве.

"Встреча проходит "на полях" саммита Европейского политического сообщества с участием главы Евросовета Шарля Мишеля. Позднее к ним присоединятся президент Франции и канцлер Германии", - отметил собеседник агентства.

В последний раз Пашинян встречался с Алиевым 25 мая в Москве при участии президента России Владимира Путина. 29 мая, выступая в парламенте, премьер Армении назвал неудовлетворительными результаты трехсторонней встречи в Москве.

Пашинян ранее исключил возможность подписания соглашения о мире с Азербайджаном в Кишиневе 1 июня.