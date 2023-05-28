Алиев отметил, что серьезных препятствий для мирного договора с Ереваном почти не осталось

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирный договор с Арменией может быть подписан в ближайшем будущем, если только Ереван не изменит свою позицию.

"После признания Арменией нашей территориальной целостности серьезных препятствий для заключения мирного договора практически не осталось. В ближайшем будущем, если Армения вновь не изменит свою позицию, мирный договор может быть подписан", - сказал глава государства в воскресенье на встрече с жителями Лачинского района.

При этом Алиев отметил, что даже если договор не будет подписан, у Азербайджана не возникнет из-за этого никаких проблем. "Потому что мы сильная сторона, у нас сильная позиция за столом переговоров, у нас сильная позиция на границе. Даже если мирное соглашение не будет подписано, мы будем жить в комфортных и безопасных условиях", - заявил он.