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В Минске видят в закрытии Польшей границы для грузовиков РФ и Белоруссии вред для бизнеса ЕС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Государственном таможенном комитете Белоруссии (ГТК) считают, что закрытие Польшей границы для грузовиков РФ и Белоруссии усугубит положение дел европейского бизнеса.

В ведомстве отметили, что въезд на территорию Евросоюза тягачей, зарегистрированных в Белоруссии и России, запрещен еще с апреля 2022 г. "Нововведение Польши запрещает субъектам хозяйствования Евросоюза осуществлять перецепку белорусских и российских прицепов. Перегрузка товаров пока останется актуальной, но это более затратно по временным и финансовым критериям и еще больше усугубит положение дел европейского бизнеса", - прокомментировали в понедельник в ГТК.

"Белорусская таможня продолжит принимать все возможные меры по развитию ВЭД, максимальному оформлению транспорта, эффективному проведению таможенного контроля", - говорится в сообщении белорусского ведомства.

Ранее стало известно, что Польша с 1 июня и "до особого распоряжения" министра внутренних дел и администрации вводит полный запрет на въезд с белорусской территории грузовых автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии и России. "Пограничное грузовое движение в пунктах пропуска через границу с Белоруссией для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных на территории республики или Российской Федерации, приостанавливается до особого распоряжения", - говорится в документе, подписанном министром внутренних дел и администрации Польши Мариушем Каминьским.

Польша 10 февраля закрыла движение автотранспорта на пограничном с Белоруссией пункте пропуска Бобровники-Берестовица. После закрытия этого КПП для грузового транспорта оставался доступным только пункт Козловичи - Кукурыки.

Польша Белоруссия РФ Евросоюз
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