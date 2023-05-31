Мантуров не видит рисков в запрете въезда российских грузовиков в Польшу

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Формальный запрет на проезд российских и белорусских грузовиков по территории Польши фиксирует фактическую ситуацию, заявил на итоговой коллегии Минпромторга вице-премьер, глава министерства Денис Мантуров.

"Так это уже произошло давно. Мы не ездим в Польшу, поляки не ездят к нам, - ответил он на вопрос, какой эффект на экономику окажет запрет движения через польско-белорусскую границу для российских и белорусских грузовиков. - Поэтому официальное заявление просто констатирует уже совершившееся действие, к которому адаптировались и российские перевозчики, и получатели, и отправители грузов. И коллеги из Польши также адаптированы были к этому. Ничего дополнительного не произойдет".

Такое же мнение высказали и в российском Минтрансе.

МВД Польши ранее объявило, что с 1 июня будет введен запрет на въезд в Польшу с белорусской территории грузовых автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии и России.

Подобный запрет в отношении российских и белорусских автоперевозчиков Евросоюз уже ввел весной 2022 года.

В октябре Россия ответила зеркальной мерой, начав применять в пограничных зонах практику перецепки/перегрузки для последующей перевозки ввозимых из-за рубежа грузов по территории России силами местных транспортных компаний.