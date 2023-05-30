Напряженность сохраняется на севере Косово после столкновений этнических сербов с силами НАТО

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Напряженность сохраняется во вторник после столкновений этнических сербов с силами НАТО на севере Косово, в результате которых травмы и ранения получили около 50 протестовавших сербов и порядка 30 солдат миссии КФОР, передают европейские СМИ.

По информации агентства EFE, в первой половине дня во вторник отряды косовской полиции специального назначения с бронетехникой разместились в городах Лепосавич и в Звенчане. Кроме того, в четырех общинах Северного Косово, в том числе перед зданием мэрии в Звенчане, утром во вторник позиции заняли бойцы сил НАТО для Косово (КФОР).

Группы протестующих сербов, между тем, начали собираться и во вторник.

В понедельник полицейские Косово и силы КФОР оцепили здания местных органов власти в общинах Звечан, Лепосавич, Зубин-Поток и Косовска-Митровица, чтобы защитить их от недовольных сербов. В Звечане сербы попытались ворваться внутрь, из-за чего произошли столкновения с силами безопасности.

Ситуация на севере Косово осложнилась на прошлой неделе, когда косовский спецназ взял под контроль здания местных органов власти в общинах, населенных преимущественно сербами. Произошли столкновения с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа. Местные жители сербы не хотели пускать на рабочие места косовских албанцев – руководителей местных администраций, избранных на состоявшихся в конце апреля муниципальных выборах, которые бойкотировали сербы.

Президент Сербии Александр Вучич в связи с осложнившейся ситуацией в Косово привел армию страны в максимальную боевую готовность. Армейские подразделения выдвинулись в сторону административной границы между Сербией и автономным краем Косово.