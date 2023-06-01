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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Число заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло на 2 тысячи

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе повысилось на 2 тысячи - до 232 тысяч человек, сообщило Министерство труда США.

По пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 230 тысяч, а не 229 тысяч, как сообщалось прежде.

Эксперты в среднем ожидали роста числа заявок до 234,5 тысячи с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, снизилось до 229,5 тысячи с 232 тысяч неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 20 мая, увеличилось до 1,795 млн по сравнению с пересмотренными 1,789 млн неделей ранее.

Эксперты в среднем ожидали роста до 1,8 млн с объявленного ранее уровня предыдущей недели (1,794 млн).

США Минтруда
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