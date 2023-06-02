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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Вице-премьеры Армении, РФ и Азербайджана обсудят разблокирование транспортных коммуникаций

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Встреча вице-премьеров Армении, Азербайджана и России по вопросу разблокирования региональных транспортных коммуникаций состоится 2 июня в Москве, заявил премьер Армении Никол Пашинян.

"Завтра в Москве запланирована встреча трехсторонней рабочей группы по вопросу разблокирования региональных коммуникаций", - сказал Пашинян на встрече с представителями армянской диаспоры в Молдавии в четверг.

31 мая вице-премьер РФ Алексей Оверчук, отвечая на вопрос "Интерфакса", заявил, что вопросы, которые будут рассматриваться, касаются технических деталей, связанных с модальностью пересечения границы между Азербайджаном и Арменией.

"Речь идет о том, что на этой границе будет паспортный, таможенный и все иные виды контроля, которые существуют на международных границах", - сказал Оверчук.

Он отметил, что стороны "сегодня очень близко подошли к тому, чтобы говорить о том, что мы можем восстановить железнодорожное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванью".

"Также и Армения получает возможность разблокирования и движения через Нахичевань, Сюник, Азербайджан в Россию, другие страны ЕС, также можно выходить на Иран", - сказал Оверчук.

25 мая президент России Владимир Путин по итогам переговоров в Москве с главами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым заявил, что вице-премьеры через неделю встретятся и доработают остающиеся вопросы, связанные с разблокированием транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

Азербайджан Армения Кавказ Никол Пашинян
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