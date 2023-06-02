Сеул объявил о санкциях в отношении северокорейской хакерской группы

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Южная Корея в пятницу после проведенного ранее КНДР неудачного запуска спутника ввела односторонние санкции в отношении северокорейской хакерской группы Kimsuky, сообщает МИД страны.

По данным министерства, Сеул вводит первые в мире односторонние санкции против северокорейской хакерской группы Kimsuky.

Как заявили в южнокорейском МИД, группа является подразделением Главного разведывательного управления КНДР.

Сеул обвиняет Kimsuky в сборе разведданных об отдельных лицах и учреждениях в области дипломатии, безопасности и национальной обороны и передаче их властям Северной Кореи.

Кроме того, в Южной Корее считают, что группа занимается приобретением передовых технологий, связанных с разработкой оружия, спутников и космической техники по всему миру, а также прямо или косвенно участвует в разработке северокорейских спутников.

Сеул также опубликовал совместное с Вашингтоном консультативное заключение по вопросам безопасности, чтобы предупредить международное сообщество о незаконной деятельности группы.

Заключение содержит подробную информацию о методах взлома, используемых группой, и рекомендует принимать меры предосторожности против подозрительных действий, чтобы предотвратить потенциальный ущерб.

Рекомендация была опубликована совместно Национальной разведывательной службой Южной Кореи, национальным полицейским агентством и министерством иностранных дел, а также американскими Федеральным бюро расследований, государственным департаментом и Агентством национальной безопасности.

Эти меры стали восьмыми односторонними санкциями против Севера, введенными Южной Кореей с момента прихода к власти президента Юн Сок Еля.

Как сообщало ЦТАК, северокорейская ракета с военным спутником-шпионом, запущенная в среду утром, упала в Желтое море из-за неполадок в двигателе.

Государственное агентство космического развития КНДР проведет расследование дефектов и примет необходимые меры для их устранения.