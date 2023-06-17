Глава МИД Саудовской Аравии прибыл с визитом в Тегеран

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль-Сауд в субботу начал визит в Тегеран, передает Al Arabiya.

У саудовского министра иностранных дел запланированы встречи с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и с главой иранского МИД Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Также министр, как ожидается, изучит ситуацию с повторным открытием посольства Саудовской Аравии в Тегеране и консульства в Мешхеде.

Отношения между Ираном и Саудовской Аравией значительно осложнились в 2016 году, после того, как в Эр-Рияде казнили влиятельного шиитского богослова, критиковавшего саудовскую монархию. После этого в Тегеране демонстранты совершили нападение на посольство Саудовской Аравии, в ответ Эр-Рияд разорвал дипотношения с Тегераном.

Однако в этом году Иран и Саудовская Аравия при посредничестве КНР договорились восстановить дипломатические отношения.

Ранее в июне возобновило работу посольство Ирана в Эр-Рияде, вновь началось оказание консульских услуг в Джидде. Страны договорились возобновить авиасообщение и выдачу виз. Также вновь заработали экономические соглашения, заключенные Эр-Риядом и Тегераном более 20 лет назад.

В начале июня глава ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани заявил о планах создать вместе с Саудовской Аравией, Пакистаном и другими странами региона коалицию для обеспечения морской безопасности.