Польша просит Великобританию предоставить помощь в области ПВО

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Польское правительство обратилось к Великобритании за новой помощью в области противовоздушной обороны, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Как заявили собеседники агентства, запрос поступил после серии предполагаемых вторжений в воздушное пространство Польши в последние месяцы. По словам одного из них, Лондон в настоящее время готовит ответ.

Между тем, британское Минобороны отказалось комментировать предполагаемый запрос. Однако в ведомстве сообщили, в Польше в настоящее время развернута наземная система противовоздушной обороны Sky Sabre.

Ранее Великобритания подписала экспортное соглашение на сумму 1,9 млрд фунтов стерлингов ($2,4 млрд) для предоставления Польше наземных средств противовоздушной обороны.

15 ноября прошлого года в польском селе Пшеводув возле украинской границы произошел инцидент с ракетой.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что у Варшавы нет свидетельств того, что пуск ракеты совершила Россия, и что вероятно, это была ракета украинской ПВО.

15 и 16 ноября Минобороны России заявило, что российские военные не наносили удары по целям рядом с украинско-польской границей, а обломки не имеют отношения к российским средствам поражения. 16 ноября Минобороны РФ сообщило, что эти обломки являются элементами зенитной ракеты украинской системы противовоздушной обороны С-300.