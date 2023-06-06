Китайские и американские дипломаты обсудили разногласия в двухсторонних отношениях

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Замминистра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй и глава департамента Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао в понедельник обсудили в Пекине вопросы двухсторонних отношений со старшим директором по Китаю Совета нацбезопасности США Сарой Беран и помощником госсекретаря Дэном Критенбринком.

"Стороны провели откровенные, конструктивные и продуктивные переговоры о содействии улучшению китайско-американских отношений и надлежащем контроле разногласий", - говорится в сообщении МИД КНР.

Отмечается, что китайская сторона "разъяснила свою официальную позицию по таким важным принципиальным вопросам, как Тайвань". Была достигнута договоренность о продолжении контактов.

В сообщении о встрече госдепартамента США говорится, что стороны "обменялись мнениями о двусторонних отношениях, проблемах, связанных с пересечением пролива Тайваньского - ИФ), каналах связи и других вопросах.

"Официальные представители США ясно дали понять, что Соединенные Штаты будут энергично конкурировать и отстаивать свои интересы и ценности" - подчеркнул госдеп.

Ранее сообщалось, представители американской администрации неоднократно заявляли о заинтересованности в активизации контактов между двумя странами. Они стали крайне редкими после того, как США сбили над своей территорией китайский аэростат в феврале 2023 года.

Дальнейшее охлаждение отношений между двумя странами последовало за встречей в США спикера палаты представителей американского конгресса Кевина Маккарти с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь.