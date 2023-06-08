Байден заявил об отсутствии консенсуса по следующему генсеку НАТО

Британского кандидата от назвал очень квалифицированным

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU -

Вашингтон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден в четверг заявил, что НАТО еще предстоит прийти к консенсусу насчет того, кто займет должность генсека, отметив, что у Великобритании есть серьезный кандидат.

"Может быть. Пока ясности нет. Мы должны будем достигнуть согласия внутри НАТО. У Великобритании есть очень квалифицированный кандидат, но нам предстоит обсудить это с союзниками", - заявил Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Соединенного Королевства Риши Сунаком, отвечая на вопрос о том, пришло ли время для британского генсека НАТО.

Ранее СМИ сообщали, что Сунак планировал в ходе визита в Вашингтон убедить Байдена поддержать назначение новым генсеком министра обороны Британии Бена Уоллеса. Сам Сунак недавно сказал, что Уоллес пользуется уважением и многое сделал для альянса.

Если Уоллес будет выбран новым главой НАТО, он станет первым британцем на этом посту за последние два десятилетия.

Традиционно пост генсека НАТО занимает политик из европейской страны, однако, его кандидатура негласно должна быть одобрена в Белом доме.

Срок полномочий нынешнего генсека Йенса Столтенберга истекает в конце сентября 2023 года.

Западные СМИ подчеркивают, что помимо Уоллеса на пост главы Североатлантического альянса, вероятно, претендуют премьеры Нидерландов Марк Рютте, Испании Педро Санчес, Дании Метте Фредериксен, а также председатель эстонского правительства Кая Каллас.