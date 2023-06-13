Лукашенко заявил, что Белоруссия получит ядерное оружие РФ через несколько дней

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал вопросом нескольких дней передачу республике российского тактического ядерного оружия, сообщает во вторник госагентство БелТА.

"Все готово. Думаю, пройдет несколько дней, и мы будем иметь то, что мы и просили. И даже чуть больше", - сказал Лукашенко, которого цитирует агентство, во вторник во время рабочей поездки в Минскую область.

Он отметил, что "условия, созданные для хранения такого оружия, по строгости требований, которые необходимо соблюдать, сравнимы с операционным блоком больницы", и что белорусская сторона выполнила все требования. "Даже россияне, когда приехали, ахнули. "Говорят: "Разве такое возможно?" Да, возможно. Мы все подготовили, и реализовываем ту программу, которую с президентом России наметили", - подчеркнул белорусский президент.

Как пишет БелТА, Лукашенко напомнил, что одним из первых его предложений россиянам было вооружить ядерными боеголовками несколько белорусских "Полонезов". "Но это оказалось излишне сложным. Поэтому приняли решение передать тактическое ядерное оружие, предварительно подготовив хранилища", - сказал белорусский президент.

Ранее Лукашенко заявил, что планируемое размещение в республике российского тактического ядерного оружия было его настоятельным требованием к России, "чтобы гарантировать безопасность нашей страны". "Россия ни к чему не стремится (размещая ТЯО в Белоруссии). Не в России дело", - подчеркнул Лукашенко. "Сначала я просил Путина. Потом я настоятельно по-дружески потребовал - верни мне пока это оружие (тактическое ядерное оружие). Мне его достаточно", - рассказал Лукашенко.

9 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с Лукашенко сообщил, что перемещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссию начнется после 7-8 июля, когда закончится строительство сооружений для него.