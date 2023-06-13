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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:08

Трамп во вторник предстанет перед судом по делу о сокрытии секретных документов

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп во вторник, как ожидается, предстанет перед судом в Майами по делу о сокрытии секретных государственных документов, сообщает агентство Associated Press.

Сам Трамп заявил, что эти обвинения политически мотивированные и что его соперникам в предвыборной гонке без этого не удастся честно выиграть президентские выборы в США в 2024 году.

Ожидается, что во вторник сторонники бывшего президента и кандидата от Республиканской партии США на выборах 2024 года прибудут на автобусах в Майами, чтобы поддержать его. Мэр города Фрэнсис Суарес заявил, что город будет готов к акции. Шеф полиции Майами Мануэль Моралес полагает, что в демонстрации могут принять участие от "нескольких тысяч до 50 тыс." американцев.

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Ранее прокуратура предъявила обвинение Трампу по 37 пунктам в рамках дела о незаконном хранении секретных документов в его личной резиденции во Флориде. Также бывшего президента обвиняют в препятствовании расследованию и даче ложных показаний.

В августе 2022 года агенты ФБР обыскали имение Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Ряд СМИ писали, что обыск, предположительно, связан с расследованием незаконного присвоения Трампом документов Белого дома, которые он хранил в Мар-а-Лаго после ухода с поста президента. В списке документов, найденных агентами ФБР в поместье, среди прочего значились "совершенно секретные" и "конфиденциальные". Сам Трамп после обысков заявил, что был готов добровольно отдать следователям изъятые документы.

В апреле 2023 года Трампу в рамках "дела Сторми Дэниелс" были предъявлены обвинения по 34 пунктам, касающимся фальсификации деловых документов и преступного сговора.

Трамп стал первым в истории США бывшим главой государства, который подвергся уголовному преследованию.

Дональд Трамп США
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