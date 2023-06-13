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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Суд в Киеве отказал УПЦ в праве пользоваться двумя храмами Киево-Печерской лавры

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Хозяйственный суд Киева на заседании во вторник отказался удовлетворить иск Киево-Печерской лавры к одноименному заповеднику, в котором монастырь требовал устранить препятствия в пользовании Успенским собором, Трапезной церковью и Трапезной палатой.

"По результатам судебного заседания суд отказал в удовлетворении иска, то есть отрицал право монастыря пользоваться храмами для совершения богослужений", - сообщил у себя в телеграм-канале адвокат лавры протоиерей Никита Чекман.

Представители монастыря просили отложить судебное заседание, ссылаясь на участие в других процессуальных действиях, однако суд ходатайство отклонил, провел первое заседание без представителей Церкви и принял решение не в ее пользу.

Случившееся адвокат лавры расценил как "проявление административного давления на суд" в контексте недавних заявлений министра культуры Украины Александра Ткаченко, который на прошлой неделе потребовал, чтобы Украинская православная церковь покинула лавру в трехдневный срок.

УПЦ намерена подавать апелляцию, добиваясь в судебном порядке права на пользование Успенским собором лавры и Трапезной церковью, в которых канонической Церкви запретили служить с начала этого года, передав право на пользовании ими неканонической Православной церкви Украины.

Ранее национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" потребовал от УПЦ покинуть территорию монастыря до 29 марта. Поводом для этого стали якобы имевшие место нарушения со стороны УПЦ при пользовании госимуществом. Церковь оспорила это требование в суде.

Украина УПЦ Киево-Печерская лавра
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