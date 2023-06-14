Контактная группа по Украине обсудит возможности ВПК стран-союзников и партнеров

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Члены контактной группы по поддержке Украины и министры обороны стран-членов НАТО на предстоящих встречах обсудят вопросы техобслуживания предоставляемой Киеву военной техники и подготовки военных летчиков, сообщил Пентагон.

"Обсуждения будут сосредоточены на том, как наиболее эффективно поддерживать Украину сейчас и в будущем. В ходе дискуссии (...) будут обсуждаться модернизация и возможности военно-промышленных комплексов стран-союзников и партнеров", - говорится в сообщении.

По словам высокопоставленного представителя Минобороны США, "в настоящее время внимание при оказании помощи Украине сосредоточено на противовоздушной обороне, противотанковых системах и боеприпасах, а также на артиллерии ближнего и дальнего действия".

Киеву также важны "запчасти и инструкции по техническому обслуживанию и ремонту техники в полевых условиях", добавил он.

Представитель Пентагона отметил, что в ходе встреч будет подниматься вопрос "о возможностях, которые в будущем будут необходимы украинским военным, таких как подготовка летчиков-истребителей".

Встреча членов контактной группы по поддержке Украины с участием министра обороны США Ллойда Остина и председателя Комитета начальников штабов американских вооруженных сил Марка Милли состоится позже на этой неделе.

Ранее Bloomberg сообщил, что Германия и Польша приближаются к заключению сделки о создании станции техобслуживания военной техники немецкого производства, направляемой Украине. По данным Bloomberg, аналогичные центры развернуты в Словакии и Румынии. Газета Politico писала, что Украина также намерена сотрудничать с западными компаниями из оборонной отрасли для того, чтобы создать центры технического обслуживания военной техники на своей территории или в Польше.