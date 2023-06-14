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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Центр подготовки украинских пилотов планируют открыть в одной из стран Восточной Европы

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В одной из стран Восточной Европы планируется открыть центр подготовки украинских пилотов для полетов на истребителях F-16, сообщило в среду министерство обороны Нидерландов.

"Нидерланды и ряд других европейских стран работают над тем, чтобы начать обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16. Кроме того, идет работа над тем, чтобы открыть учебный центр в одной из стран Восточной Европы", - говорится в сообщении.

Нидерландское военное ведомство отмечает, что обучение пилотов может начаться в ближайшие месяцы.

Нидерланды Восточная Европа Украина
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