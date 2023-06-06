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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

Байден приветствовал планы Дании обучить украинских пилотов летать на F-16

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в ходе встречи с датским премьер-министром Метте Фредериксен приветствовал оказание Данией помощи Украине, в частности ее готовность принять участие в подготовке украинских летчиков к пилотированию истребителей F-16, сообщил Белый дом.

"Президент Байден приветствовал оказание Данией существенной помощи в обеспечении безопасности Украины и ее лидерство в обучении украинских пилотов", - говорится в сообщении.

В конце мая стало известно, что Дания и Нидерланды намерены возглавить европейскую коалицию по тренировке военнослужащих ВСУ на F-16.

Фредериксен после встречи с Байденом заявила, что государства-члены НАТО, с одной стороны, ждут от Москвы сигнала о готовности к переговорам по Украине, а с другой - не будут принимать решений без Киева.

"Я думаю, что все мы очень заинтересованы в мире, но для танго необходимы двое. Нам все еще нужен сигнал со стороны России", - приводят ее слова американские СМИ.

При этом датский премьер отметила, что "никто из союзников в альянсе не хочет ничего делать (для урегулирования конфликта - ИФ) без Украины".

США Джо Байден Дания Украина F-16
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