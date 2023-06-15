Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:05

Bloomberg сообщил, что в ЕС передумали вводить санкции против пяти компаний КНР

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Руководство Евросоюза в процессе согласования 11-го пакета санкций против России, собирается отказаться от планов ввести ограничения против пяти компаний КНР из восьми, которые должны были попасть в "черные списки" ЕС, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, ранее в ЕС планировали ограничить поставки товаров восьми компаниям из-за того, что они снабжали российские фирмы технологиями, подпавшими под санкции. Однако пять из этих компаний затем исключили из "черных списков" после соответствующих заверений китайских властей.

Однако ЕС по-прежнему планирует ограничить торговые отношения с тремя компаниями, базирующимися в Гонконге.

По данным агентства, власти ЕС рассчитывают согласовать содержание 11-го пакета санкций на следующей неделе.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что 11-й пакет санкций против России будет в основном направлен на предотвращение обхода действующих ограничений. В конце мая она говорила, что ЕС включит более 90 компаний со всего мира в 11-й пакет санкций, в том числе восемь компаний, базирующихся в Китае. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель позже признал, что очередной пакет санкций в отношении России вызывает вопросы у Венгрии и некоторых других стран ЕС.

Евросоюз Гонконг Урсула фон дер Ляйен Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2023

На Запорожской АЭС прошла очередная ротация миссии МАГАТЭ

Что случилось этой ночью: четверг, 15 июня

США завершат обучение 200 украинских военных управлению танками Abrams к концу лета

Мэр Майами Суарес присоединился к президентской гонке в США

Мэр Майами Суарес присоединился к президентской гонке в США

РФ поднимет в СБ ООН вопрос о расследовании подрыва "Северных потоков"

Германия в стратегии нацбезопасности назвала РФ главной угрозой для евро-атлантической зоны

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });