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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:51

Блинкен объявил об очередном пакете гумпомощи Украине на $205 млн

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - США выделили Украине очередной пакет гуманитарной помощи в размере $205 млн, заявил в пятницу глава Госдепа Энтони Блинкен.

В заявлении отмечается, что эта помощь "обеспечит жителям Украины продовольствие, чистую питьевую воду, а также она направлена на предоставление услуг по защите, образования, средств к существованию, юридической помощи, доступных убежищ, услуг в сфере здравоохранения".

В документе уточняется, что с февраля 2022 года США предоставили украинцам гумпомощь в размере более $2,1 млрд. В 2023 году объем такой помощи Киеву превысил $605 млн.

Госдеп США Энтони Блинкен Украина
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